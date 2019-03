Meghan unterbricht für Terroropfer die Babypause

Prinz Harry und seine Frau Meghan haben am Dienstag dem New Zealand House in London einen Besuch abgestattet. Damit zollten sie den Opfern des Terroranschlags in Christchurch in Neuseeland von letztem Freitag Tribut.

The Duke & Duchess of Sussex have made an unannounced visit to New Zealand House in London to pay tribute to the victims of the #ChristchurchTerrorAttack . They will sign a book of condolence & speak to staff. They were asked to go by HM as they were the last royals to visit #NZ pic.twitter.com/KTCHMFvD1W