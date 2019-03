Heftige Explosion in chinesischer Chemiefabrik

Bei einer Explosion in einer chinesischen Chemiefabrik sind mindestens zwölf Menschen verletzt worden. Nach Behördenangaben ereignete sich das Unglück am Donnerstag in einem Chemiewerk in Yancheng in der östlichen Provinz Jiangsu. Fernsehbilder zeigten eine enorme Explosion, der obere Teil der Chemiefabrik stand in Flammen.

Die Wucht der Detonation war so gross, dass die Fensterscheiben der umstehenden Gebäude zerbarsten. Bei den Verletzten handelte es sich nach Behördenangaben um Anwohner.

In China kommt es immer wieder zu schweren Industrieunglücken. Sicherheitsvorschriften werden häufig nicht eingehalten.

(20 Minuten/afp)