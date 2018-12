Helikopter fliegt in Seilrutsche und stürzt ab

In den Vereinigten Arabischen Emiraten sind bei einem Helikopter-Absturz vier Menschen ums Leben gekommen. Der Helikopter befand sich auf einem Rettungsflug in den Bergen im Emirat Ras al-Khaimah, als er die Kabel einer Seilrutsche berührte und danach unkontrolliert abstürzte. Nach dem Aufprall am Boden ging der Helikopter in Flammen auf.

Der Unfall ereignete sich am höchsten Berg der Vereinigten Arabischen Emirate. Dort war erst Anfang des Jahres die weltweit längste Seilrutsche eröffnet worden. Sie beginnt nahe der Spitze des Berges auf 1680 Metern und spannt sich über eine Länge von 2,83 Kilometern über das Tal. Der Emir des kleinen Emirats hat eine Untersuchung angeordnet.

(20 Minuten)