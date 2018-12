Hier fliegt ein Meteor über Mexiko-Stadt hinweg

Umfrage Haben Sie schon mal einen Meteor gesehen? Ja, das Glück hatte ich schon.

Jorge Díaz Henry aus Mexiko-Stadt ist es gelungen, einen Meteor mit der Kamera einzufangen, als dieser am Samstag den Himmel erleuchtete. Sein Video geht derzeit viral, wie ABC berichtet. Auch verschiedene Webcams haben das Spektakel festgehalten, das auch von Acapulco aus zu sehen war. Der Himmelskörper dürfte der Auftakt für die Geminiden sein, die in der Nacht auf den 15. Dezember ihren Höhepunkt erreichen und auch in der Schweiz zu sehen sind.

