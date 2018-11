Hier fliesst tonnenweise Plastikmüll ins Meer

Die Organisation Severe Weather Europe hat auf ihrem Twitter-Account ein beeindruckendes Video veröffentlicht. Darin ist zu sehen, wie nach starken Unwettern in der vergangenen Woche die Menschen in einer Stadt auf Haiti vom steigenden Wasser überrascht wurden. Mit den Fluten werden aber auch mehrere Tonnen Plastikabfall ins Meer gespült.

Der Karibikstaat Haiti ist das ärmste Land der westlichen Hemisphäre und wird oft von Tropenstürmen heimgesucht. Dann verwandeln sich die Strassen in Sturzbäche, die mit Plastikabfall gefüllt sind.

The producers of this packaging should be responsible for cleaning this mess up. Then we would see a step change in attitudes.