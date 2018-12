Grosseinsatz nach Hochhaus-Brand in Berlin

In einem Hochhaus in Berlin Mitte kam es am Montagnachmittag zu einem Brand. Wie ein Sprecher mitteilte, war die achte Etage davon betroffen. Mehrere Menschen waren eingesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen wurden 11 Personen beim Brand verletzt. Wie die «Berliner Morgenpost» schreibt, ist noch unklar, wo das Feuer ausgebrochen war. Mittlerweile ist der Brand gelöscht und die eingeschlossenen Personen konnten befreit werden.

#Brand in #Mitte

Es brennt im 8. OG eines #Hochhauses. Eine Personsuche sowie die Brandbekämpfung sind eingeleitet. Wir sind mit 40 Kräften im #Einsatz.

Update folgt... pic.twitter.com/iCBUv3g3HN — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 31, 2018

Auch bei München kam es zu einem Brand. Das Feuer war im achten Stock eines Wohnhauses aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Dabei starb ein Mädchen. Die 5-Jährige hatte sich in einem Schrank vor den Flammen versteckt, wie «Bild» schreibt. Der Brand konnte nach rund 30 Minuten gelöscht werden.

(fss/dmo)