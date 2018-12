Bewohner flüchten nach Knacken aus Hochhaus

Polizei und Feuerwehr inspizierten nach der Evakuierung eines Hochhauses anschliessend das über 30 Stockwerke hohe Gebäude im Stadtteil Sydney Olympic Park. Auch angrenzende Strassen und eine Zugstrecke wurden vorsorglich gesperrt. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Bewohner hatten laut australischen Medien ein lautes «Knackgeräusch» gehört, das sich durch den Beton des Wolkenkratzers zog. Die Polizei koordinierte die flüchtenden Mieter und Passanten. Zudem musste sie einige Türen aufbrechen, um Menschen aus dem Gebäude zu holen. Wie «The Canberra Times» schreibt, soll das Hochhaus erst vor vier Monaten fertiggestellt worden sein.

#BREAKING: A major emergency operation is underway at Olympic Park, over fears an apartment block may collapse. @hansinclair9 #9News pic.twitter.com/9nJtXbseEP