Teenager treibt 49 Tage lang allein auf hoher See

Sieben Wochen lang schaffte es der 19-jährige Aldi Novel Adilang, auf hoher See vor der Nordostspitze der indonesischen Insel Sulawesi zu überleben. Der junge Indonesier arbeitete auf einem sogenannten Rompong, einem flossartigen Boot ohne Ruder und Motor, das in Indonesien traditionell als Fischfalle dient.

Nachts zündete Adilang die Lampen auf dem Rompong an, um Fische in die Netze zu locken. Den Fang holte sein Chef einmal pro Woche ab, brachte dem jungen Mann Trinkwasser, Öl für die Lampen und Lebensmittel. Verankert war das Floss durch ein langes Seil am Meeresboden – 125 Kilometer vom Festland entfernt.

Er trieb unkontrolliert aufs offene Meer

Nach einem heftigen Sturm Ende Juli riss die Verankerung des Rompongs. Es trieb aufs offene Meer. In den folgenden Tagen fuhren zehn Schiffe an Adilang vorbei. Der Indonesier versuchte jedes Mal, mit Handzeichen auf sich aufmerksam zu machen. Vergebens!

Am 31. August entdeckte ihn endlich die Crew eines Frachters aus Panama. Die Mannschaft hatte ihn zwar nicht gesehen, das Schiff fuhr im Gegensatz zu den vorangegangenen aber nahe genug an Adilang vorbei, sodass seine per Funkgerät abgesetzten Hilferufe den Kapitän der Arpeggio erreichten. Daraufhin drehte dieser um.

Zuerst unter Quarantäne gesetzt

Wie «Jakarta Post» berichtet, warf die Crew Adilang ein Seil zu, doch der Indonesier war zu schwach, um sich daran festzuhalten. Schliesslich bekam ein Matrose Adilangs Hand zu fassen und zog ihn an Deck. Auf der Arpeggio bekam der junge Mann frische Kleider und zu essen.

Eine Woche später legte der Frachter in einem japanischen Hafen an. Adilang durfte aber nicht aussteigen, sondern musste 24 Stunden in Quarantäne. Am 7. September wurde er schliesslich von Tokio nach Manado in Indonesien geflogen.

Mit gefiltertem Meerwasser und Fisch überlebt

Wie Adilang später den Behörden berichtete, überlebte er dank Fisch, den er sich briet. In den ersten Tagen habe sein Kocher noch funktioniert, doch als das Gas ausging, verbrannte er die Holzbrüstung seines Bootes.

Er filterte Meereswasser mit seinen Kleidern, wie der indonesische Generalkonsul in Osaka, Mirza Nurhidayat, der Zeitung «Jakarta Post» sagte. «Er erzählte uns, er habe Angst gehabt und oft geweint, als er allein im Ozean trieb», sagte ein weiterer indonesischer Diplomat.

Adilangs Arbeitgeber besitzt rund 50 Rompongs. «Sein Chef sagte, dass Aldi vermisst wird. Da haben wir uns Gott anvertraut und viel gebetet», sagte Adilangs Mutter Net Kahiking. Auch ihr Sohn erlebte viele Momente der Verzweiflung, wie er selbst «Tribun Manado» erzählte.

Er habe sogar daran gedacht, ins Meer zu springen und sich das Leben zu nehmen, sagte er, aber da habe er immer wieder an den Rat seiner Eltern gedacht, in schweren Zeiten zu beten.

