Joghurt-Diebin mit DNA-Test ermittelt

Nur ein Narr schiesst mit Kanonen auf Mücken, sagte Konfuzius. Doch das ist genau das, was die Polizei in Taiwan neulich getan hat. Die Beamten ermittelten mit kostspieligen Verfahren eine Diebin, die in einer Wohngemeinschaft ein Joghurtgetränk aus dem Kühlschrank entwendet und ausgetrunken hatte.

Wie der Sender TVBS berichtet, hatte die Besitzerin des Joghurtdrinks vor rund einem Monat bemerkt, dass ihr Getränk verschwunden war. Sie fand schliesslich die leere Flasche im Abfallkübel. Als sie ihre fünf Mitbewohnerinnen, alle Studentinnen der Chinese Culture University in Taipeh, damit konfrontierte, gab keine den Diebstahl zu.

Wo bleibt da der gesunde Menschenverstand?

So brachte die erboste Frau die Flasche zur Polizei. Sie erstattete eine Anzeige wegen Diebstahls und forderte die Behörde dazu auf, die Täterin zu ermitteln. Spätestens an diesem Punkt hätte der gesunde Menschenverstand der Beamten funktionieren müssen, doch auf Verlangen des Opfers leiteten sie tatsächlich eine offizielle Untersuchung ein.

Weil die Flasche zu nass war, um Fingerabdrücke zu entnehmen, forderte die Frau einen DNA-Test an. Die Beamten stimmten dem zu. Die fünf verdächtigen Mitbewohnerinnen sowie die Bestohlene mussten daraufhin im forensischen Institut DNA-Material abgeben.

Eine Frage des Kostenvorteils

Am Schluss wurde eine der Frauen als Täterin enttarnt, wie die BBC berichtet. Die Kosten waren allerdings enorm: Jeder Test hatte umgerechnet rund 97 Franken gekostet, das Joghurt lediglich 1.90 Franken.

In Taiwan sorgt das Vorgehen der Polizei für Empörung. «Das ist eine reine Verschwendung von Steuergeldern», sagte ein Mann zur lokalen Zeitung «Apple Daily». Die Polizei hätte der Frau besser ein neues Joghurt gekauft und sie wieder nach Hause geschickt.



(kle)