Kitzbühel-Killer wird aus der FPÖ ausgeschlossen

Am Landesgericht Innsbruck wurde am Montagmittag die Untersuchungshaft über den 25-jährigen mutmasslichen Fünffachmörder verhängt, gibt Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr bekannt. Gleichzeitig wurde der Verdächtige wegen «Gefahr in Verzug» aus der FPÖ ausgeschlossen, hiess es in einer Aussendung der Partei. Am Montag war bekannt geworden, dass der mutmassliche Täter ein Mitglied war.

FPÖ-Landesparteigeneralsekretär Patrick Haslwanter sprach im Namen der Freiheitlichen Partei den Angehörigen der Opfer seine «aufrichtigste Anteilnahme» aus. Der 25-jährige Täter war im Jahr 2014 für zwei Monate als Jugendreferent in der Stadtparteileitung der FPÖ Kitzbühel tätig gewesen. Bis Sonntag war er einfaches Parteimitglied, ohne Funktion oder Mandat.

Die Verhängung der U-Haft kam erwartungsgemäss, denn besteht der Verdacht, dass jemand ein Verbrechen begangen hat, dass mit mindestens zehnjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist, muss grundsätzlich immer die Untersuchungshaft verhängt werden. Die Polizei ermittelt weiter, in zwei Wochen bekommt der 25-Jährige eine Haftprüfung.



Der Verdächtige soll in der Nacht auf Sonntag seine Ex-Freundin, ihren neuen Freund, ihren Bruder und ihre Eltern in Kitzbühel ermordet haben. Auslöser dürfte Eifersucht gewesen sein. Der Beschuldigte kam Sonntagmorgen gegen 6 Uhr in die Kitzbüheler Polizeistation, legte ein Messer und eine Pistole auf den Tisch und erklärte den Beamten: «Ich habe soeben fünf Personen getötet.» Als die Polizei am Tatort Nachschau hielt, fand sie fünf Leichen vor.



(20 Minuten)