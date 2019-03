Frühchen überlebt mit 268 Gramm

Die Mutter war erst in der 24. Schwangerschaftswoche, als die Ärzte des Keio Universitätskrankenhauses in Tokio im August 2018 entschieden, ihr Baby per Notkaiserschnitt auf die Welt zu bringen.

Das winzige Baby wog bei seiner Geburt nur unglaubliche 268 Gramm – und hat trotzdem überlebt. Er hat in der Zwischenzeit unter permanenter medizinischer Überwachung auf der Intensivstation gehörig zugenommen und durfte endlich, wie jetzt bekannt wurde, mit exakt 3,24 Kilo erstmals nach Hause.

«Ich wollte zeigen, dass es möglich ist, dass sogar die kleinsten Babys das Krankenhaus gesund verlassen», erklärt Takeshi Arimitsu, einer der behandelnden Ärzte – siehe Video oben. Es scheint wie ein Wunder: Laut einer Statistik des Keio Krankenhauses überleben in Japan nur zehn Prozent aller Babys, die mit einem Gewicht unter einem Kilogramm geboren werden.

Kleine Rekordhalter

Ganz nebenbei hat der Junge auch noch einen Rekord aufgestellt. Zumindest unter Männern. Ein Mädchen aus Deutschland erblickte nämlich in Deutschland mit noch geringerem Gewicht das Licht der Welt. Es wog nur 252 Gramm. Den Titel des jüngsten Frühchens trägt übrigens noch immer die kleine Frieda aus der deutschen Stadt Fulda. Sie wurde 2010 in der 21. Schwangerschaftswoche geboren.

