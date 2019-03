Knapp 30 Verletzte nach schweren Turbulenzen

45 Minuten vor der Landung in New York sind nach schweren Turbulenzen sind an Bord eines Passagierjets der Fluggesellschaft Turkish Airlines mindestens 25 Menschen verletzt worden. Die Boeing 777 mit 326 Passagieren und 21 Besatzungsmitgliedern kam aus Istanbul. Es heisst, Menschen seien durch die Kabine geflogen.

FDNY: up to 32 patients being treated at JFK. FAA: Turkish Airlines Flight 1, Boeing 777, landed safely at 5:35 p.m. after declaring aemergency and reporting that several passengers were injured when the aircraft encountered turbulence. @NY1 pic.twitter.com/q9QedSMQQc — Van Tieu (@Van_Tieu) 10. März 2019

Während die Flughafenverwaltung am Airport John F. Kennedy von 25 Verletzten sprach, gab die Feuerwehr die Zahl der verletzten Personen am Samstagabend (Ortszeit) mit 29 an, berichtete der Sender NBC. Die Verletzungen seien aber nicht ernsthaft, heisst es.

The fdny has downgraded the number of patients being treated to 29 and here is a better vantage point to see just how many emergency service vehicles are at terminal one jfk @NY1 pic.twitter.com/RbMXVsbqyA — Van Tieu (@Van_Tieu) 10. März 2019

Wie «NY1» berichtet, hat sich eine Frau das Bein gebrochen und schrie während des gesamten Landeanflugs. Ein anderer Passagier glaubte, dies nicht zu überleben.

(sda)