Kreuzfahrtschiff gerät vor Norwegen in Seenot

Das Kreuzfahrtschiff Viking Sky ist an der Westküste Norwegens in Seenot geraten. 1300 Passagiere müssen evakuiert werden, berichtet das Portal NRK.

Das 2017 erbaute Schiff ist sehr hohen Wellen ausgesetzt. Im betroffenen Gebiet wehte am Samstag ein Sturm. Das Schiff erlitt bei diesen Verhältnissen einen Motorschaden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der Seerettungsdienst des Landes sagte, dass die Viking Sky in Richtung Land driftete und ein Notsignal ausgesendet hatte, berichtet Gulf News. Die Meldung sei kurz nach 14 Uhr eingegangen, schreibt die Polizei.

Die ersten Passagiere sind bereits an Land angekommen. Sie werden nach Fraena gebracht. An der Evakuierung sind fünf Hubschrauber und mehrere Schiffe beteiligt. Laut den Einsatzkräften dürfte es noch lange dauern, bis alle Passagier in Sicherheit sind. Eine Person sei leicht verletzt worden.

1645 Hustadvika: 5 helikoptre og en rekke fartøyer er med i

evakuering av «Viking Sky». Det jobbes med å få mer enn den ene motoren i gang.

Ca 30 er bragt i land (derav en m lettere skader) og evakuering fortsetter. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) 23. März 2019

(vro/kat)