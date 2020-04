Kriegsveteran sammelt per Rollator Millionen

Kriegsveteran Tom Moore brachte bis Mittwochmittag über eine Spendenseite im Internet schon weit mehr als fünf Millionen Pfund (umgerechnet über sechs Millionen Franken) aus aller Welt zusammen.

Ursprünglich wollte er sein Ziel bis zu seinem 100. Geburtstag Ende April erreichen – doch er dürfte seinen Plan nach Angaben britischer Medien voraussichtlich schon an diesem Donnerstag umgesetzt haben. Eigentlich hatte der Senior mit nur 1000 Pfund an Spenden gerechnet. «Wow – ich bin sprachlos», teilte der 99-Jährige bei Twitter mit, nachdem die 5-Millionen-Pfund-Marke geknackt war.



5 MILLION!



Huge thank you to @JustGiving who had over 90,000 people on Tom's page at one time, and had to try ensure that the site didn't crash.



WOW - just speechless. #walkwithtom #tomorrowwillbeagoodday