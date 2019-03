Kunde wirft Bäcker heisse Pizza ins Gesicht

Weil es ihm im Schnellimbiss nicht schnell genug ging, hat ein 33-Jähriger im rheinland-pfälzischen Neuwied randaliert. Als seine bestellte Pizza fertig war, warf er dem Pizzabäcker am Mittwoch die heisse Speise ins Gesicht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Anschliessend griff er den Koch an. Kurze Zeit später traf die Polizei den Mann in der Fussgängerzone an. Den Beamten gegenüber verhielt sich der betrunkene 33-Jährige weiterhin aggressiv. Er musste über Nacht im Polizeigewahrsam bleiben.

(kat/afp)