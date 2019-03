Laden wird nach traurigem Tweet überrannt

Der Fall zeigt, dass Twitter durchaus Gutes bewirken kann. Billy Bys Vater eröffnete in Missouri, Texas, einen neuen Donut-Laden. Doch am Tag der grossen Eröffnung herrschte im Innern des Ladens gähnende Leere. «Mein Vater ist traurig, weil niemand in seinen neuen Donut-Laden kommt», postete Billy daraufhin auf Twitter. Dazu stellte er ein Bild seines Vaters hinter der Theke und eines von aussen, das den leeren Parkplatz zeigt.

My dad is sad cause no one is coming to his new donut shop 😭 pic.twitter.com/y5aGB1Acrc

Damit traf Billy wohl einen Nerv bei der Twittergemeinde. Tausendfach wurde der Post kommentiert. 245'000-mal wurde er geteilt. Und natürlich machten sich sogleich unzählige Menschen auf den Weg zum Laden von Billys Vater.

Auch Journalisten kamen vorbei, die von einem vollen Laden berichten. Und siehe da: Am Ende des Tages waren alle Donuts ausverkauft. Und Billys Vater? Der konnte wieder lachen.

Just wanted to update yall! We completely sold out of donuts and kolaches! You are all amazing. I can't thank everyone enough for coming out and supporting local businesses. This means so much to my family ❤️ pic.twitter.com/o3GQcKvVnG