Leiche des US-Missionars bleibt auf der Insel

Die Leiche des getöteten US-Missionars befindet sich nach wie vor auf der indischen Andamaneninsel. Und dort dürfte sie auch bleiben. Experten rufen die Behörden dazu auf, keine Versuche zu unternehmen, den Körper des 27-Jährigen zu bergen.

John Chau wurde Mitte November von Pfeilen der Ureinwohner durchsiebt. Der Stamm, dem 150 Personen zugeschrieben werden, lebt in Selbstversorgung auf der unzugänglichen Insel North Sentinel und lehnt feindselig jeglichen Kontakt zur Aussenwelt ab.

Krankheiten könnten eingeschleppt werden

Die in London ansässige Völkerschutzorganisation Survival International teilte mit, dass jegliche Versuche, den Körper des jungen Missionars von der Insel zu holen, schreckliche Gefahren berge und auf jeden Fall vermieden werden solle.

Doch nicht nur für Auswärtige ist der Kontakt gefährlich. Auch das Volk der Sentinelesen sei dadurch bedroht. «Das Risiko einer tödlichen Epidemie durch Grippe, Masern oder andere Krankheiten ist sehr wahrscheinlich und steigt mit jedem Kontakt», schreibt die Organisation. «Der Stamm hat, abgesehen vom Rest der Menschheit, kein Immunsystem, das an die Infektionserreger angepasst ist, die von Eindringlingen eingebracht werden könnten.»

Attempting to recover John Allen Chau's body from the #Sentinelese carries terrible risks for everyone involved, and shouldn't be attempted. @Survival Director @StephenCorrySvl's statement here: https://t.co/smyQiBgOia