Linienpilot flog 20 Jahre lang mit falscher Lizenz

Hätte ihm nicht der Zufall einen Strich durch die Rechnung gemacht, würde William Chandler weiterhin im Cockpit eines Airbus sitzen. Doch bei einem Routinecheck flog der erprobte Pilot auf: 20 Jahre lang war er mit einer gefälschten Lizenz unterwegs gewesen. Nun fordert South African Airways (SAA) einen Schadenersatz von einer Million Rand (rund 70'000 Franken), wie die BBC berichtet.

Gemäss Pressemitteilung der SAA hatte Chandler seit 1996 bei der südafrikanischen Fluggesellschaft gearbeitet. Er war im Besitz einer gültigen Berufspilotenlizenz, jedoch nicht einer für Verkehrspiloten.

Co-Pilot im Cockpit

Aufgeflogen war der Pilot nach einem Vorfall über den Schweizer Alpen. Im November des vergangenen Jahres war der Airbus A340-600 hier in Turbulenzen geraten. Chandler war als Co-Pilot im Cockpit und hatte zum Zeitpunkt der Turbulenzen am Steuer gesessen. Der Flug konnte wie geplant in Frankfurt landen – es kam zu keinerlei Sachschaden oder Verletzungen an Board.

Dennoch wurde am Frankfurter Flughafen dem Protokoll folgend ein Routinecheck vorgenommen. Hierbei wurde aufgedeckt, dass Chandlers Fluglizenz gefälscht war. So hatte er aus seiner Lizenz für Berufspiloten, CPL (Commercial Pilot License) eine Lizenz für Verkehrspiloten, ATPL (Air Transport Pilot License) gemacht. Um Letztere zu erwerben, werden 1500 Stunden Gesamtflugzeit, davon 500 Stunden auf Verkehrsflugzeugen, sowie zusätzliche Ausbildungen in Instrumenten- und Nachtflug vorausgesetzt.

Strafanzeige wegen Rufschädigung

Wie sich im Laufe der Untersuchung herausstellte, hatte Chandler zuvor eine Beförderung zum Kapitän abgelehnt. Hierfür hätte er seine gefälschte Lizenz einreichen müssen. Die SAA hat nun gegen ihren ehemaligen Mitarbeiter Strafanzeige eingereicht. Zudem verklagt sie ihn wegen Rufschädigung auf eine Million Rand (rund 70'000 Franken).

Künftig wolle die Airline «Schlupflöcher» dieser Art verhindern. Ein Sicherheitsrisiko habe jedoch zu keinem Zeitpunkt bestanden, wie es in der Pressemitteilung heisst. Chandler sei fähig gewesen, diesen Flugzeugtyp zu fliegen, und habe regelmässig an den notwendigen Sicherheitstrainings teilgenommen.

