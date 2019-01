Männer sollen Schweizerin vergewaltigt haben

In der Nacht auf Silvester hat sich eine 21-jährige Frau aus Lausanne bei der Polizei in Poissy (F) westlich von Paris gemeldet. Sie gab an, von zwei Männern sexuell missbraucht worden zu sein, wie «Le Parisien» schreibt.

Sie habe den Abend bei einem der Beschuldigten in Carrières-sous-Poissy verbracht. Nachdem sie gegangen war, bemerkte sie, dass sie ihre Jacke vergessen hatte. Deshalb kehrte sie nochmals in die Wohnung zurück. Der Mieter und sein Cousin hätten sie daraufhin vergewaltigt, gab sie an.

Die junge Frau wurde zur Untersuchung ins Spital gebracht. Die beiden Männer im Alter von 21 und 23 Jahren wurden am Montagmorgen verhaftet. Sie bestreiten die Vorwürfe und müssen sich nun vor Gericht verantworten.

(vro)