Mama kann so peinlich sein

Dieser junge Amerikaner sass nichtsahnend auf der Tribüne, um sich ein Basketballspiel in Maryland anzuschauen. Beim Song «Since You Been Gone» packt seine Mutter das Tanzfieber. Die Fan-Cam fängt ihre ganze Performance ein.

Ihr Sohnemann fand die Tanzeinlage nur mässig lustig und versuchte, sich in seiner Kapuze zu verstecken. Der Applaus für die Mutter am Schluss dürfte die Situation für ihn nicht leichter gemacht haben.

(asp)