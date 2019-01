21-Jähriger erschiesst Eltern und flieht

Im US-Bundeststaat Louisiana soll der 21-jährige Dakota Theriot seine Eltern Elizabeth und Keith Theriot (beide 50 Jahre alt) erschossen haben. Die Tat soll sich gemäss CNN in der Ortschaft Gonzales ereignet haben.

Der junge Mann wird ebenfalls verdächtigt, drei weitere Personen, Billy, Summer and Tanner Ernest, in der Umgebung von Livingston Parish umgebracht zu haben. Eine Person soll zu Theriots Freunden gezählt haben.

Die Polizei sucht derzeit nach dem Täter und warnt die örtliche Bevölkerung: «Er ist bewaffnet und gefährlich».

JUST IN: Gunman kills 5, including parents, in Louisiana shooting spree, police sayhttps://t.co/062UmpNiI4 pic.twitter.com/6265CvIx7c