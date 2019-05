Mann attackiert in Japan mehrere Menschen

Bei einer Messerattacke in der japanischen Stadt Kawasaki sind am Dienstag mindestens 19 Menschen verletzt worden. Ein Mann und ein Mädchen seien vermutlich tot, teilte die Feuerwehr mit. Unter den Verletzten sollen auch vier Grundschulkinder sein. Ein Verdächtiger wurde nach Polizeiangaben festgenommen.

Wie der Sender NHK berichtete, soll der Mann sich selbst mit einem Messer eine schwere Wunde zugefügt haben. Zwei Messer wurden laut NHK am Tatort gefunden. Die Behörden bestätigten diese Angaben zunächst nicht. Örtlichen Medien zufolge ereignete sich die Tat in einem Park in der Nähe eines Bahnhofs.

(chk/afp)