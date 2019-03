Mann isst Schweinekopf an Veganer-Festival

Dass begeisterte Fleischesser und Veganer nicht gerade ein Herz und eine Seele sind, ist nichts Neues. Was sich aber in der englischen Stadt Brighton zugetragen hat, ist doch eine andere Liga von Konfrontation.

Vor dem Brighton Center, wo am Wochenende das «Vegfest UK» stieg, gab es nicht nur viel pflanzlichen Food und allerlei Infomaterial, sondern auch Tierrechtsaktivisten, die ihrer Empörung mit Schildern wie «Es ist kein Essen, es ist Gewalt» und «Fleisch ist Mord» trugen, wie die Zeitung «Brighton and Hove Independent»berichtet.

Gegendemo der Fleischliebhaber angekündigt

Während Kundgebungen und Mahnwachen von Veganern nichts Aussergewöhnliches sind, haben in Brighton auch die Schnitzel- und Wurstfreunde zur Gegendemo aufgerufen. Von den 30 angekündigten Karnivoren erschienen zwar nur drei – dafür sorgte einer mit seinem blutigen Mitbringsel für sehr viel Aufmerksamkeit. Der Fleischesser brachte nämlich einen rohen Schweinekopf mit, in den er vor den Augen der Tierfreunde seine Zähne schlug und Stück um Stück des Tierkopfs abriss.

Das Gegenteil erreicht

Mit der Aktion erreichte der junge Mann allerdings nicht genau das, was er sich erhofft hatte: Statt einfach nur die Veganer zu provozieren, ekelte der Mann mit seiner Aktion auch fleischessende Fussgänger an. Einige Passanten berichteten, dass der Anblick sie dermassen angewidert habe, dass sie zukünftig auch auf Fleisch verzichten würden.

«Es zeigt, was wir bereits wissen, dass die Menschen die Gesichter der Tiere, die sie essen, nicht gern sehen. Tiere zu essen ist das Essen eines Produktes aus Folter und Tod. Warum ist Tiermissbrauch so normalisiert, wenn er in einem Burger vorkommt, aber schockierend, wenn wir das Wesen hinter dem Burger sehen?», so einer der Tierrechtsaktivisten von DxE Brighton.

