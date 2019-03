Mann lebt, weil er Anschlussflug verpasste

Eine Maschine der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines mit 157 Insassen an Bord ist am Sonntag nahe der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba abgestürzt. Nach Angaben der Fluggesellschaft hat es keine Überlebenden gegeben.

Es hätten aber auch noch mehr Todesopfer sein können. Ein Mann hatte den Flug ebenfalls gebucht, stieg aber nicht in das Flugzeug ein. Gegenüber dem afrikanischen TV-Sender eNCA sagte er: «Ich hatte einen Flug von Dubai über Addis Abeba nach Nairobi gebucht. Aber weil mein Flug nach von Dubai nach Addis Abeba Verspätung hatte, verpasste ich den Anschlussflug.»

One passenger is thanking his lucky stars after he missed the Ethiopian Airlines flight. He recalls the moment he found out about plane crash. #EthiopianAirlines #ET302Crash #NewsNight Courtesy #DStv403 pic.twitter.com/g0wL7HZ3Oh