«Der neben mir holt sich ernsthaft einen runter»

In einem Flixbus auf dem Weg von München nach Berlin machte eine 24-jährige Frau eine unangenehme Bekanntschaft. Zunächst ahnte sie nichts Böses, als sie von dem jungen Mann, der neben ihr sass, auf Englisch angesprochen wurde. Er sei 28 und wolle nach Berlin, erzählte er ihr. Nach einem kurzen Smalltalk herrschte wieder Stille.

Plötzlich bemerkte die Frau jedoch, dass ihr Sitznachbar sein Glied entblösst hatte und schamlos vor ihr onanierte. Der Flixbus befand sich zu diesen Zeitpunkt mitten auf der Autobahn.

Busfahrer war keine Hilfe

Die junge Frau – starr vor Schreck – teilte die Geschichte sogleich mit ihrer Community auf Jodel. «Ich sitze gerade im Flixbus und der Wichser neben mir holt sich ernsthaft einen runter», schreibt sie mit einem weinenden Emoji.

Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten. Da einige User ihr nicht glaubten, teilte die 24-Jährige ein Foto, auf dem deutlich der Penis des Mannes zu erkennen ist. Viele rieten ihr, sich an den Busfahrer zu wenden oder die Polizei zu rufen. Ersteres hatte die Frau zweimal versucht. Beide Male wimmelte sie der Busfahrer ab. «Ist ja nicht so schlimm, ist halt ein Saubär», habe er zu ihr gesagt.

«Whats wrong, whats wrong?»

Nachdem sie auch bei der Flixbus-Hotline keine Hilfe bekam, wählte die Frau die Nummer der Polizei. In der Nähe von Nürnberg hielten die Beamten den Bus schliesslich an. Der Mann, der gemäss der 24-Jährigen erst in ein Taschentuch ejakuliert und danach eingeschlafen war, wurde geweckt. «Whats wrong, whats wrong?», habe er panisch gefragt.

Sowohl die Frau als auch der Mann wurden zum Polizeiposten gebracht und befragt. Dank dem Beweisfoto der Jodlerin wurde der 28-Jährige festgenommen. Der Fall liege nun beim Staatsanwalt, wie die 24-Jährige in ihrem «Flixbus-Ticker» auf Jodel mitteilte. Das Busunternehmen hat den Vorfall gegenüber «Neon» bestätigt und sich unterdessen bei der Frau für die Untätigkeit seiner Angestellten entschuldigt.

(kat)