Mann nach Explosion in Lyon festgenommen

Drei Tage nach der Explosion eines Sprengsatzes in Lyon im Osten Frankreichs hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Das teilte der französische Innenminister Christophe Castaner am Montag auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Bei der Detonation in der Altstadt von Lyon waren am Freitag 13 Menschen leicht verletzt worden.

(afp)