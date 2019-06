Mann pinkelt von Brücke — 4 Menschen im Spital

In Berlin sind mehrere Menschen verletzt worden, als ein Mann von einer Brücke auf einen Ausflugsdampfer uriniert hat. Vier Verletzte seien mit Rettungswagen in Spitäler gebracht worden, teilte die Berliner Feuerwehr am Freitag im Online-Dienst Twitter mit.

Als der Mann von der Jannowitzbrücke in Friedrichshain auf das Ausflugsschiff auf der Spree pinkelte, sprangen den Angaben zufolge mehrere Fahrgäste auf. Auf dem Oberdeck des Dampfers muss man als Passagier bei der Durchfahrt unter der Brücke sitzen. Beim Aufstehen erlitten vier Passagiere Platzwunden am Kopf. Laut «Berliner Zeitung» liegt ein Mensch schwer verletzt im Spital.

Die Feuerwehr war mit 16 Rettungskräften im Einsatz. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Der Vorfall sorgte im Internet für Empörung, aber auch Erheiterung. «Ich habe mehr gelacht als ich sollte», schrieb ein Twitter-Nutzer.

#Verletzte bei #Schiffstour in #Mitte

Als ein Ausflugsdampfer auf der #Spree unter einer Brücke durchfuhr, urinierte von oben eine Person auf das Schiff. Mehrere Personen sprangen auf, wurden bei der Durchfahrt am Kopf verletzt. 4 Personen kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 21, 2019

(kle/afp)