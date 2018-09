Mann rasiert sich seelenruhig im Zug

Pete Bentivegna fährt seit 20 Jahren mit dem Nahverkehrszug im amerikanischen New Jersey. Er staunte nicht schlecht, als dort vergangenen Donnerstag ein Mann im Abteil nebenan begann, sich zu rasieren. Und das nicht etwa mit einem elektronischen Apparat, sondern «oldschool» mit Klinge und Rasierschaum. «Das ist mit Sicherheit das Seltsamste, das ich hier je gesehen habe», so der verblüffte Pendler gegenüber NJ.com

Bentivegna gelang es, den Mann mit seinem Handy zu filmen. Er postete das Filmmaterial sogleich auf Twitter. Dort ist auch zu sehen, wie sich der begabte Rasier-Profi nach getaner Arbeit mit einem Bier belohnt.

Rasieren ist in Zügen verboten

Rasieren ist in den Zügen und Bussen der New Jersey Transit laut NJ-Transit Sprecher Jim Smith jedoch ein No-No. «Unsere Politik verbietet das Baden oder Rasieren an Bord unserer Fahrzeuge», so Smith.

Die Kondukteure hätten die Befugnis, die Fahrgäste zu bitten, damit aufzuhören und falls nötig sogar die Polizei zu rufen. Man habe im Laufe der Jahrzehnte gar mehrere Benimm-Kampagnen lanciert. Die Jüngste lege den Schwerpunkt auf Verhaltensweisen, die vermieden werden sollten.

«Eklige» Resten von Rasierschaum

Die Reaktionen der anderen Zugpassagieren sind auf Twitter derweil gespalten. Während sich die einen vor den Rasierschaum-Resten auf dem Boden ekeln, bringen andere Verständnis für die «wohlverdiente Rasur nach einem harten Arbeitstag» auf. Viele sind beeindruckt, dass der Mann ohne einen einzigen Schnitt davon kam – und nennen ihn deshalb «eine Legende».

