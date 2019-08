Massenpanik auf Times Square nach Auspuffknall

Am vergangenen Wochenende kam es in den USA zu zwei tödlichen Attacken mit Schusswaffen, bei welchen insgesamt 31 Menschen ums Leben kamen. Dass solche Geschehnisse Angst schüren, zeigt ein Vorfall, der sich am Dienstag gegen 22 Uhr auf dem Times Square in New York zugetragen hat, wie CNN berichtet.

Um diese Zeit kam es zu einem Auspuffknall, der auf dem bei Touristen beliebten Platz deutlich zu hören war. Ein Video zeigt, wie die Menschen auf dem Times Square zuerst verunsichert reagieren und danach in Panik geraten. Innert kürzester Zeit breitete sich eine Massenpanik aus und die Leute flüchteten angsterfüllt.

Zweite Massenpanik in Louisiana

Aufgrund des Vorfalls gingen mehrere Anrufe bei der Notrufzentrale ein. Die Polizei kommunizierte aber schon bald, dass der Knall nicht etwa aus einer Waffe, sondern aus einem Motorrad-Auspuff stamme. Im Chaos wurden mehrere Fussgänger verletzt, aber es schwebt niemand in Lebensgefahr.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es in einem Walmart im US-Bundesstaat Louisiana. Dort brach Chaos aus, nachdem zwei Männer in einen Streit geraten waren. Einer der beiden griff nach einer Schere, während der andere eine lizenzierte Faustfeuerwaffe zückte. Daraufhin gerieten die Menschen im Walmart in Panik und begannen zu schreien und zu flüchten. Einige berichten fälschlicherweise, Schüsse gehört zu haben.

