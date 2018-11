Melania Trump stellt rote Bäume ins Weisse Haus

Es ist das zweite Mal, dass Melanie Trump das Weisse Haus in ein Weihnachtsmärchen verwandelt. Als First Lady ist sie traditionsgemäss für die Auswahl der Dekoration verantwortlich.

Während letztes Jahr kahle, weisse Bäume den langen Gang im Ostflügel zierten, setzt die Präsidentengattin dieses Jahr auf mehr Farbe. 14'000 rote Ornamente, die an 29 roten Tannen hängen, stehen nun im selben Gang.

Die Farbe Rot finde sich auch im Präsidentensiegel wieder und stehe für Patriotismus und Tapferkeit, wie das Weisse Haus mitteilt. Wie bei ihrer ersten Dekoration musste Melania Trump auch dieses Mal Kritik einstecken. Einige User sprechen auf Twitter von einer masslosen Geldverschwendung, andere fühlen sich durch die blutroten Bäume an einen Horrorfilm erinnert.

The @WhiteHouse is sparkling for the Christmas season! pic.twitter.com/ncNhlkZAWl

So oder so: Die Weihnachtsdekoration bleibt definitiv nicht unbeachtet. Im Laufe des Monats Dezember erwartet das Weisse Haus nach eigenen Angaben rund 30'000 Besucher.

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15