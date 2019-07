Migros schenkt Strandverkäufer Flugticket

Anfang Juli wurde der Strandverkäufer Djily Gueye, der seine Ware auf Mallorca verkauft, in der Schweiz rasend schnell bekannt. Grund dafür war, dass er nicht nur Schweizerdeutsch spricht, sondern zusätzlich zu seinen Waren auch mit einer Cumulus-Karte wirbt. Das Ganze ging in einem Video im Internet viral.

Nun hat sich die Migros mit dem gebürtigen Senegalesen in Verbindung gesetzt, wie das «Migros-Magazin» berichtet. Man habe ihm ein Flugticket geschenkt, damit er seine Familie im Senegal besuchen kann.



(Video: Twitter/Migros)

Dank Twitter gefunden

Gueye lebt bereits seit 16 Jahren abwechselnd auf den Balearen und den Kanarischen Inseln. Auf Mallorca arbeitet er hauptsächlich an der Playa de Muro. Nur im Winter kehrt er für ein bis zwei Monate jeweils zu seiner Familie zurück.

Schweizerdeutsch spricht er, weil er zusammen mit einem Freund einige Monate lang in Bern auf einem Markt gearbeitet hat. Dabei habe er sich die Cumulus-Karte ausstellen lassen und die Sprache gelernt. Damit überrascht er nun immer wieder Schweizer Touristen auf Mallorca.

Als auch die Migros das Video von Gueye sah, startete sie via Twitter eine Suchaktion. So konnte er schnell ausfindig gemacht werden. «Das Video des Strandverkäufers ist auf ein grosses Echo gestossen und wir haben viele Nachrichten und Hinweise bekommen», sagt Mediensprecherin Cristina Maurer Frank. Dank dieser Kundenfeedbacks habe man die Kontaktdaten des Verkäufers bekommen. Man wollte «ihm am besten ein grosses Stück Migros-Schweiz an den Strand schicken».

(doz)