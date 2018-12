Millionen-Erbin handelt mit illegalen Schlangenhäuten

Stephanie Scolaro hat 81'000 Instagram-Fans und einen Multi-Millionär als Vater. Ihr Profil auf dem sozialen Medium ist voll mit Bildern ihres Luxus-Lebens. Dies könnte sich in nächster Zeit allerdings ändern. Der Millionen-Erbin drohen mehrere Jahre Gefängnis.

Ein Gericht in London sprach sie schuldig, mit der Haut von bedrohten Pythons gehandelt zu haben. Diese bot sie auf einer Website an und lieferte auch an diverse Läden in London. Die Haut, die für Handtaschen, Baseball-Caps und Handyhüllen verwendet wurde, bezog sie aus Indonesien.

Deutscher Zoll entdeckt die Ware

Ihr illegaller Zusatzverdienst flog auf, nachdem der Zoll in Deutschland eine Fracht, die für Scolaro bestimmt war, kontrollierte und die illegalen Artikel fand.

Sarah Bailey von der Wildlife-Einheit der Londoner Polizei sagt: «Pythons gehören zu den Tieren, die durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen geschützt sind. Jeder aussergesetzliche Handel gefährdet den Bestand und bedroht die Art.»

Im Januar steht für die 26-Jährige der nächste Gerichtstermin auf dem Programm. Dabei soll klar werden, wie das Strafmass aussieht.

