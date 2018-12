Eine zehn Quadratmeter grosse Schoko-Lache

Verkehrsteilnehmer und Passanten auf der Weststrasse in Westönnen in Nordrhein-Westfalen dürften in der Nacht auf Dienstag nicht schlecht gestaunt haben, als sich ihnen eine braune Masse entgegenschob. Der Ort im Nordosten von Dortmund hat zwar nur 2656 Einwohner, aber seine eigene Schokoladenfabrik: Dreimeister Spezialitäten.

Umfrage Wie würdest du eine Tonne Schokolade von der Strasse entfernen? Wie die Feuerwehr: Mit Schaufeln und heissem Wasser.

Wie Bauarbeiter: Mit einem Bagger. Der darf doch dreckig werden.

Wie Schleckmäuler: Mit einem Löffel und ganz viel Appetit.

Und genau hier ereignete sich ein «kleiner technischer Defekt», wie die Firmenleitung am Mittwoch sagte. Mit grossen Folgen. Offenbar war bei einem Anliefertank ein Ventil undicht, weswegen rund eine Tonne flüssige Milchschokolade auslief.

Strasse musste gesperrt werden

Die süsse Masse staute sich zuerst im Hof der Firma, ehe sie auf die Strasse sickerte und dort eine rund zehn Quadratmeter grosse Fläche bedeckte. Aufgrund der eisigen Temperaturen verhärtete sich die Schokolade schnell zu einer teilweise harten und zähflüssigen Lache. Die Strasse musste gesperrt und die Feuerwehr aufgeboten werden.

Zwei Löschfahrzeuge und 25 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Einsatz eines Baggers zur Beseitigung der Schokolade wurde in Betracht gezogen, aber der Einsatzleiter entschied sich dagegen, weil die Reinigung des Fahrzeugs zu aufwendig hätte werden können. Also griffen die Helfer zu Schaufeln und beseitigten die rekordverdächtige Schokoladentafel mit Muskelkraft.

Mit heissem Wasser gegen das Fett

Weil Milchschokolade Fett enthält, musste die Strasse danach mit heissem Wasser und Brennern gereinigt werden, um nicht glitschig zu bleiben, wie Feuerwehrchef Karsten Korte am Mittwoch erklärte.

Weniger dramatisch war das Unglück für die betroffene Firma selber, wie deren Chef Markus Luckey sagte: Die Produktion sei zu keinem Zeitpunkt unterbrochen worden, da genügend Vorräte vorhanden waren. Auch die Reinigungsarbeiten innerhalb des Geländes seien bei laufender Produktion erfolgt. Ein vorübergehender Ausfall hätte den Pralinenhersteller so kurz vor Weihnachten jedoch hart getroffen. «Das wäre eine Katastrophe gewesen», meinte Luckey.

(mat)