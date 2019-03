Momo erscheint jetzt in Kinder-Videos auf Youtube

Im letzten Jahr verbreitete Momo auf Whatsapp Angst und Schrecken. Nun taucht die Horrofigur auch auf Youtube auf – und zwar ausgerechnet in Kindervideos. Mitten in harmlosen Clips wie «Peppa Wutz» erscheint plötzlich Momo, wie «DailyMail» berichtet. Die Figur sagt dann Dinge wie: «Kinder, die das sehen, sollen sich umbringen. Sie sollen andere oder sich selbst verletzten.»

Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

Das steckt hinter Momo

Das Foto von Momo ist das Abbild einer japanischen Skulptur, die in einer Galerie in Tokio steht. Entworfen hat sie ein japanischer Special-Effects-Künstler, der unter anderem in Horrorfilmen als Maskenbildner mitwirkt. Die Skulptur ist an eine Figur aus der japanischen Mythologie angelehnt, die halb Frau, halb Vogel ist. Das erste Bild von Momo erschien im Juli 2018 im Internet.