Müllmann wird Millionär und endet als Obdachloser

Mickey Carroll lebte in Norfolk (GB) als einfacher Müllmann, bis er sich 2002 als 19-Jähriger für umgerechnet 1.60 Franken ein Lotterielos kaufte. Nur kurze Zeit später war er um umgerechnet 16 Millionen Franken reicher – er hatte mit seinem Los den Jackpot geknackt.

Lottogewinner hatte nicht einmal ein eigenes Bankkonto

Bis zu seinem Lottogewinn hatte der Mann aus dem Osten Englands nicht einmal ein Bankkonto besessen. Plötzlich konnte er sich alles kaufen – und tat es auch gleich: Häuser, Autos, Drogen, Frauen, falsche Freunde. «Morgens zog ich drei Linien Kokain und trank eine halbe Flasche Wodka. Danach bin ich aufgestanden», erinnert sich Lotto-King Carroll im Gespräch mit dem «Mirror».

9hr driving round trip to meet up with Lotto winner Mickey Carroll -he spent nearly 10 million and says he had fun doing so -now working at a coal merchants In rural Scotland -seemed a nice guy #pressphotographer pic.twitter.com/pzD6rfePkz