Mutter vergisst ihr Baby am Flughafen

Schreckmoment für eine Frau an Bord einer Saudia-Maschine von Saudiarabien nach Malaysia. Unterwegs merkt sie, dass sie ihr Kind in der Abflughalle am Flughafen in Jeddah vergessen hat. Die panische Passagierin verständigt sofort die Crew, die das Malheur der Bodenkontrolle weiterleiten.

Die Fluglotsen wussten im ersten Moment nicht so recht, wie sie auf diese Bitte des Piloten reagieren sollten. Denn für eine Rückkehr zum Starflughafen braucht es einen triftigen Grund – etwa einen medizinischen Notfall an Bord oder ein technisches Problem.

Da es aber für die Flugsicherung in der Sache «Baby vergessen» keine klare Handhabung gibt, erlaubten die Fluglotsen in diesem Fall die Rückkehr zum Gate.



(20 Min)