Neue CDs auf der Parzelle von Andreas V. gefunden

Auf der Parzelle des Hauptverdächtigen im Missbrauchsfall von Lügde haben Mitarbeiter eines Abrissunternehmers neue Datenträger entdeckt. Das berichtet die «Süddeutsche Zeitung». Seit Dienstag werde die Behausung des 56-jährigen Andreas V. abgerissen. Als die Angestellten der Firma Vs. Wohnwagen zerlegten, fanden sie drei CDs und zwei Disketten, die die Polizei bei der Durchsuchung offenbar übersehen hatte.

Die Datenträger seien in einem Zwischenraum des doppelten Holzbodens des Wohnwagens gelegen. Eine weitere CD sei später im Schutt des bereits zerstörten Wohnwagens gefunden worden, heisst es im Bericht.

Behörden stehen seit Wochen in der Kritik

Es ist nicht das erste Mal, dass trotz der intensiven Durchsuchung durch die Ermittler neues Beweismaterial auftaucht. Das lässt die Arbeit der Beamten in keinem guten Licht erscheinen.

Die Behörden behaupten, dass sie aus rechtlichen Gründen bis anhin Vs. Wohnwagen nicht zerteilen durften. Daher habe man die nun entdeckten Datenträger mit «zulässigen Mitteln» nicht finden können.

Im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs von Lügde im deutschen Ostwestfalen-Lippe stehen Polizei und weitere Behörden seit Wochen in der Kritik. Unter anderem kam der Polizei in Detmold ein Koffer und eine Mappe mit Beweismitteln abhanden.

Auf dem Campingplatz von Lügde sollen in den vergangenen Jahren 40 Kinder sexuell missbraucht worden sein, die meisten von ihnen waren zur Tatzeit zwischen drei und 14 Jahre alt. In dem Missbrauchsfall gibt es unterdessen acht Beschuldigte, die drei Hauptverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.



