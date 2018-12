Obama gibt den Samichlaus

Der frühere US-Präsident Barack Obama ist wenige Tage vor Heilig Abend in die Rolle des Weihnachtsmanns geschlüpft und hat in einem Kinderkrankenhaus Geschenke verteilt. Mit Weihnachtsmann-Mütze auf dem Kopf und Geschenke-Sack auf dem Rücken besuchte Obama am Mittwoch das Krankenhaus Children's National in Washington. Er verteilte Geschenke, nahm kranke Kinder in den Arm und dankte den Ärzten und Krankenschwestern für ihre Arbeit.

«Ich will Ihnen allen danken, ich hatte das Glück, mit wunderbaren Kindern und ihren Familien zu sprechen», sagte der Ex-Präsident in einem vom Krankenhaus veröffentlichten Video.

«Als Vater von zwei Töchtern kann ich mir vorstellen, dass es in einer solchen Situation das Wichtigste ist, dass Personal, Ärzte und Krankenschwestern sich um sie kümmern, aufpassen, für sie da sind und ihnen die Hand halten.»

Der 44. US-Präsident lebt zusammen mit seiner Frau Michelle weiter in Washington. Beide besuchen immer wieder Wohltätigkeitsveranstaltungen für Kinder.

