Pärchen wegen Sex von Metal-Konzert geworfen

Die Metal-Band Machine Head befindet sich zurzeit auf ihrer letzten Nordamerika-Tour zusammen mit dem Gitarristen Phil Demmel und dem Schlagzeuger Dave McClain. Ein Paar wollte sich während eines Konzerts in San Diego von den Musikern wohl auf besondere Art und Weise verabschieden. Während des Auftritts hatten sie nämlich in der ersten Reihe Sex miteinander.

Daraufhin wurden die beiden aus der Konzerthalle geschmissen. Machine Head erwähnte den Vorfall nach dem Auftritt selbst nochmals auf Twitter. Dort schrieben sie: «Wenn ein Mann und eine Frau wegen Sex während «Devidian» rausgeschmissen werden (sogar in der ersten Reihe!), weisst man, dass es verrückt geworden ist! Wow!»

San Diego! HOLY... FREAKIN... SH*T!!!?? When a guy and gal get ejected for having sex during "Davidian" (in the front row no less!?) you know it's gonna complete insanity! *no joke!*... WOW, what a welcome back you gave us, we are blown away!



Thank you San Diego!! pic.twitter.com/gDBqLWs2wM