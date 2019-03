Patient stirbt nach Haartransplantation

Ein indischer Geschäftsmann wollte sich in einer Privatklinik in Mumbai Haare transplantieren lassen. Für den Eingriff bezahlte Shrawan Kumar Chaudhary knapp 7300 Franken. Nach Aussagen des Arztes habe der Patient verlangt, dass ihm in einer Sitzung 9250 Haarwurzeln eingesetzt werden, wie «The Times of India» berichtet. Nach 3700 seien jedoch Komplikationen aufgetreten.

Die Transplantation hatte am Donnerstagabend angefangen und habe mehrere Stunden bis in den Freitag hinein gedauert. Laut Experten seien Sitzungen, bei denen mehr als 3000 Wurzeln auf einmal eingepflanzt werden, selten und unüblich. Chaudhary habe anschliessend zunächst über Nackenschmerzen, gegen die ihm Schmerztabletten verabreicht wurden, geklagt. Dann aber habe er Probleme beim Atmen bekommen.

Der 43-Jährige wurde in ein Spital gebracht. Dort starb er. Es wird vermutet, er könnte einen anaphylaktischen Schock erlitten haben. Seiner Familie soll er vom Eingriff vorab nichts erzählt haben. Ein Arzt der Vereinigung von Chirurgen, die Haartransplantationen durchführen, sagte gegenüber dem Newsportal, dass es Probleme mit Ärzten gebe, die für solche Eingriffe unqualifiziert seien.

(dmo)