Patientin stirbt nach Po-Vergrösserung

Eine Schhönheitsoperation in der Klinik von Dr. Ali Reza Samary ist schief gelaufen. Eine Frau, die sich am vergangenen Dienstag in der privaten Klinik «Royal Center» einer Po-Vergrösserung unterzog, starb wenig später in der Uniklinik Düsseldorf.

Beim Eingriff wird grossflächig Fett abgesaugt und in den Po injiziert. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, sei gegen 15.30 Uhr die Feuerwehr in die Klinik gerufen worden. Die Patientin war aus noch unbekannten Gründen während der Operation kollabiert. Zu dem Zeitpunkt schwebte die Patientin bereits in Lebensgefahr.

Autopsie soll Todesursache zeigen

Ein Rettungswagen brachte sie ins Unispital Düsseldorf. Dort starb die Frau später. Anfang nächster Woche soll laut Polizei eine Obduktion durchgeführt werden. Dann könne man möglicherweise etwas zur Todesursache sagen, sagte ein Polizeisprecher.

Klinikleiter Samary hatte den Vorfall zwischenzeitlich auf seiner Instagram-Seite in einem Video eingeräumt und bestätigt, dass er den Eingriff durchgeführt hatte. Wenig später löschte der Arzt den Post wieder.



(kle)