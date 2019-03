Peter ist tot – trotzdem wollen seine Eltern Enkel

Die Eltern von Peter Zhu aus Concord in Kalifornien dürfen Grosseltern werden – obwohl ihr Sohn Peter nicht mehr lebt. Monica und Yongmin Zhu haben von einem Gericht in Westchester County im US-Staat New York die Erlaubnis bekommen, das Sperma ihres kürzlich verstorbenen Sohnes aufbewahren zu lassen und später für eine künstliche Befruchtung zu nutzen.

Das Leben von Familie Zhu wurde am 23. Februar jäh auf den Kopf gestellt, als der 21 Jahre alte Peter einen Skiunfall hatte. Der junge Mann war an der Militärakademie West Point einer der besten seines Jahrgangs. Nach dem Unfall wurde er schwer verletzt in ein Spital gebracht, wo er vier Tage später für hirntot erklärt wurde, wie die «Washington Post» berichtet.

Peter wollte fünf Kinder

«An jenem Nachmittag brach unsere Welt zusammen», sagten Monica und Yongmin Zhu vor Gericht. «Wir können nicht in Worte fassen, welchen Schmerz wir verspürten. Peter war der netteste und liebevollste Mensch, dem man nur begegnen konnte.»

Der Sohn hatte oft mit seinen Eltern darüber gesprochen, wie er sich seine Zukunft vorstellte. «Er sagte uns, dass er sich fünf Kinder wünschte. Er wollte gern auf eine Ranch ziehen und Pferde züchten. Wir machten noch Witze darüber, dass es teuer sei, fünf Kinder grosszuziehen. Aber Peter beteuerte, dass er eine grosse Familie wolle.»

Eine ethische Frage, die geklärt werden muss

Weil Peter Zhu Organspender war, entnahmen die Ärzte nach seinem Tod seine Organe. Die Eltern baten das Personal im Spital, sein Sperma zu Fortpflanzungszwecken zu konservieren. «Es ist die einzige Möglichkeit, seinen Traum, Vater zu werden, zu erfüllen», sagten die Zhus. Die Familie stammt aus China. Wegen der dort seit Jahrzehnten geltenden Ein-Kind-Politik sei Peter der einzige Knabe seiner Generation in der Familie gewesen. «Er ist der Einzige, der unseren Stammbaum erhalten könnte. Ohne Peters Nachkommen wird unser Nachname aussterben», sagten sie.

Bevor die Ärzte die Spermien entnahmen, forderte das Spital eine gerichtliche Zusage, denn die Befruchtung von Eizellen mit dem Samen toter Spender wird seit 1999 stark infrage gestellt. «Ist es angemessen, das Kind eines toten Vaters bewusst zur Welt zu bringen?», fragte damals Alexander Capron, Professor für Recht und Medizin und Co-Direktor des Pacific Center für Gesundheitspolitik und Ethik an der University of Southern California in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP, nachdem der Fall einer Frau bekannt geworden war, die mit dem Sperma ihres verstorbenen Mannes ein Kind bekommen hatte.

Auf Social Media wird der Fall rege debattiert. «Fragwürdig», nennen es einige, «eine wunderschöne Geschichte» die anderen. Auch die Eltern von Peter Zhu sind hin- und hergerissen: «Sie freuen sich über den Gerichtsbeschluss, gleichzeitig trauern sie um ihren Sohn», sagte Joseph Williams, der Anwalt der Familie, zum Sender Fox News.

