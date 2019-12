Pilatus PC-12 abgestürzt – 9 Tote, 3 Überlebende

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs des Schweizer Herstellers Pilatus im US-Staat South Dakota sind neun Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. Das einmotorige Passagierflugzeug stürzte bei stürmischen Wetter und Schneefall am Samstag kurz nach dem Start ab.

Die US-Bundesluftfahrtbehörde FAA teilte Medienberichten zufolge mit, dass sich der Unfall knapp zwei Kilometer vom Flughafen der Stadt Chamberlain ereignete. An Bord der Pilatus PC-12 seien zwölf Menschen gewesen. Die drei Verletzten würden in Spitälern behandelt. Unter den Opfern war auch der Pilot. Das Flugzeug war auf dem Weg in den US-Staat Idaho. Die Ursache für den Absturz stehe noch nicht fest.

Die in Stans ansässigen Pilatus Flugzeugwerke stellen den PC-12 seit über 20 Jahren her. Bislang wurden über 1700 Exemplare ausgeliefert. Gemäss Pilatus ist der PC-12 das bestverkaufte einmotorige Turbopropflugzeug weltweit.

(scl/sda)