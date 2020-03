Polizisten retten Geburi eines Mädchens

Zwei Polizisten bieten einer Frau in Norcross im US-Bundesstaat Georgia an, sie nach Hause zu fahren. Sie ist zu Fuss unterwegs und will nach Hause zum Geburtstag ihrer Tochter. Die rührende Szene, die sich im Januar abspielte, wurde von der Bodycam eines Polizisten aufgenommen.

Die Mutter, die einige Ballons mit sich trägt, erzählt, dass sie keinen Kuchen für ihre Tochter habe. Kurz vor der Abfahrt besorgt ein Polizist unbemerkt eine Geburtstagstorte. Diese übergeben sie der gerührten Mutter, als sie bei ihr zu Hause ankommen. Spontan werden die zwei Männer eingeladen, das Geburtstagskind kennenzulernen. Im Haus zeigen sich die Polizisten entspannt, spielen mit den anwesenden Kindern und singen zum Schluss noch beim «Happy Birthday» mit.

(noh)