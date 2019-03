Christchurch-Attentäter filmte seine Tat live

Wegen eines mutmasslichen Schusswaffenangriffs in einer Moschee ist die Polizei in der neuseeländischen Stadt Christchurch am Freitag zu einem bewaffneten Einsatz ausgerückt. Es handele sich um eine «ernste und sich entwickelnde Lage» mit «einem aktiven Schützen», teilte die Polizei mit.

Die Beamten reagierten derzeit auf Berichte, wonach in einer Moschee im Stadtzentrum Schüsse gefallen seien. Wegen der Gefahrensituation mussten alle Schüler in Christchurch in ihren Klassenräumen bleiben. Die Einsatzkräfte seien mit einem Grossaufgebot angerückt. Das Sicherheitsrisiko vor Ort sei «extrem hoch».

Örtliche Medien berichteten, in einer Moschee habe es mehrere Opfer gegeben, eine andere sei geräumt worden. Ein Augenzeuge sagte dem Sender Radio New Zealand, er habe Schüsse gehört und vier Menschen auf dem Boden liegen gesehen, mit «Blut überall». Die Polizei rief dazu auf, im Zentrum von Christchurch nicht auf die Strasse zu gehen und jedes verdächtige Verhalten zu melden.

Mehrere Tote

Der frühere Präsident der örtlichen Vereinigung der Muslime war nach eigenen Angaben zum Tatzeitpunkt in der Moschee und sagte dem Online-Nachrichtenportal «Stuff», er habe mindestens vier Verletzte gesehen. Zwei Menschen hätten zudem auf dem Boden gelegen und seien womöglich tot.

Unklar war zunächst, wie viele Menschen sich zum Tatzeitpunkt in der Moschee aufhielten und ob die Schüsse während des traditionellen Freitagsgebets fielen. Im Internet wurde ein Video des mutmasslichen Täters während der Tat verbreitet. Darauf sind Waffen, zahlreiche verletzte Menschen sowie Personen am Boden zu sehen. Wie örtliche Medien berichten, soll der Schütze das Video seinen Angriff live gestreamt haben. Inzwischen wurde es aus dem Netz entfernt.

(scl/afp)