So wild feiern Polizisten ihre Weihnachtsparty

Es sollte ein gemütliches Zusammensein werden, doch die Weihnachtsfeier der zentralen Polizeidirektion in Hannover eskalierte total.

Wie die «Hannoversche Allgemeine» schreibt, erlitt eine junge Frau eine Platzwunde, nachdem ihr eine Bierflasche über den Kopf geschlagen wurde. Ein anderer Partygast musste aufgrund einer nahenden Prügelei in den Schwitzkasten genommen werden.

Kochsalzlösung gegen Kopfweh

Dabei begann alles ziemlich harmlos. Wie jedes Jahr feierten die Polizisten in der Ausbildungshalle in Hannover ihr Weihnachtsfest. Dazu wurde ein kleines Weihnachtsdorf aufgebaut und auch das Alkoholverbot auf dem Gelände aufgehoben.

Doch plötzlich lief die Situation aufgrund der Platzwunde und der verhinderten Schlägerei aus dem Ruder. Auf dem Parkplatz wurde ausserdem ein Seitenspiegel eines VW-Busses abgerissen. Dazu habe ein Betrunkener an eine Hütte gepinkelt und wieder andere Beamte haben sich eine Kochsalzlösung zugeführt, damit am nächsten Tag der Kater nicht ganz so stark ausfallen würde.

«Wir haben eine Vorbildrolle»

Der Höhepunkt spielte sich allerdings am Ende der Feier ab. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion bestätigte, wurde am Ende der Feier eine Kasse mit mehreren Hundert Euro entwendet. Man habe Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Nun laufen die Ermittlungen in den eigenen Reihen. Der Sprecher sagte: «Wir haben eine Vorbildrolle und werden die Vorfälle intensiv aufarbeiten.» Möglicherweise drohen den Feiernden straf- oder disziplinarische Konsequenzen. Auf die Weihnachtsfeier wollen die Beamten allerdings nicht verzichten – möglicherweise nur ohne Alkohol.

(fss)