Russischer Priester posiert in Gucci-Schuhen

Der russische Priester Wjatscheslaw Baskakow hat sich öffentlich dafür entschuldigt, dass er auf Instagram mit teuren Designerstücken posierte. Er habe das getan, nachdem ihm Ärzte geraten hätten, «für meine Freiheit zu kämpfen», sagte der Geistliche aus der Region Twer nordwestlich von Moskau.

Wie die «Moscow Times» berichtet, hatte Baskakow letzte Woche in den Medien und sozialen Netzwerken für Empörung gesorgt, weil er sich auf seinem Instagram-Konto unter anderem mit Taschen von Louis Vuitton und Gucci-Schuhen gezeigt hatte. Die Fotos sind zwar seither verschwunden, dem Priester drohen trotzdem Disziplinarmassnahmen vonseiten der Kirche.

Priester am Morgen, «jemand anderes» am Abend

«Derartige Aktionen sind nicht hinnehmbar, die Kirche verlangt von ihren Repräsentanten Bescheidenheit und Mässigung», sagte der Sprecher des russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill I. gegenüber dem Radiosender Goworit Moskwa. Ein Disziplinarausschuss soll den Geistlichen nun «zur Vernunft bringen», meinte Alexander Wolkow: «Es geht gar nicht, dass man am Morgen Priester ist und dann jemand anderes nach dem Mittagessen.»

Eine heuchlerische Position des Kirchenoberhauptes

Priester Baskakow ist allerdings nicht der erste Geistliche, der wegen seines Hangs zum Luxus in Bedrängnis gerät. Kyrill I., das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, musste sich selbst einige Kritik anhören, weil er während einer Ukraine-Reise im Jahr 2009 eine 30’000 Euro teure Uhr getragen hatte.

Bei einer anderen Gelegenheit musste die Kirche zugeben, dass sie ein Foto des Patriarchen von Moskau retuschiert hatte. Internet-Nutzer hatten das Spiegelbild der Nobeluhr auf einem polierten Tisch entdeckt, nicht aber an Kyrills Handgelenk. Blogger fanden zudem heraus, dass der 72-Jährige eine Luxuswohnung in Moskau besitzt.

Seit Wladimir Putin an der Spitze Russlands steht, hat die russisch-orthodoxe Kirche enorm an Reichtum und politischer Macht gewonnen. Unter anderem erhielt sie einen Grossteil ihrer in der Sowjet-Ära beschlagnahmten Besitztümer zurück, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.



(kle)