Putzfrau steckt drei Tage im Lift von Milliardär fest

Drei Tage lang hat die Putzfrau eines New Yorker Milliardärs im Lift von dessen Haus festgesteckt. Die Feuerwehr befreite die Frau am Montag aus ihrer misslichen Lage, wie ein Sprecher der Rettungskräfte sagte.

Woman is said to be doing okay after being stuck in the elevator over the weekend.



FDNY says she was cleaning inside the private townhouse located at 48 East 65th Street.

Homeowners were away and called 911 around 10 a.m. Monday when they returned home and made the discovery.