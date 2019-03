Reiterin (7) wird von Pferd bei Siegerehrung erdrückt

Bei der Siegerehrung am Ende eines Reitturniers ist ein sieben Jahre altes Mädchen im Landkreis Osnabrück von seinem Pferd erdrückt worden. Das Pferd sei aus ungeklärten Gründen am Sonntag in der Reithalle in Neuenkirchen bei Bramsche auf die Hinterbeine gestiegen und habe die Reiterin abgeworfen, sagte eine Sprecherin der Osnabrücker Polizei am Montag.

Anschliessend habe das Pferd das Gleichgewicht verloren und sei auf das Mädchen gefallen. Wie die Polizeisprecherin sagte, erlitt das Mädchen bei dem Unfall schwerste Verletzungen.

Eltern werden seelsorgerisch betreut

Die Siebenjährige sei zunächst vor Ort noch erfolgreich reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Dort ist das Mädchen dann aber gestorben.

Wie die «Neue Osnabrücker Zeitung» schreibt, wurde das Turnier nach dem tragischen Unglück um 14 Uhr abgebrochen. Die Eltern befinden sich in psychologischer Behandlung.

Jung, sportlich, tot

(fss/afp)