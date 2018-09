Rekord-Segler lag bewegungsunfähig in Koje

Der 39-jährige Abhilash Tomy wollte eigentlich die Welt umsegeln. Dafür nahm er am Golden Globe Race teil. Am Freitag geriet er jedoch mit seiner Jacht im Indischen Ozean in einen Sturm und kenterte aufgrund der bis zu 14 Meter hohen Wellen. Dabei verlor das Schiff einen Mast und der Inder zog sich schwere Rückenverletzungen zu. Er war allein unterwegs.

Am Samstag gelang es dem Verzweifelten schliesslich, ein Notsignal abzusenden: «Epirb aktiviert. Kann nicht gehen. Könnte Trage benötigen.» Epirb bezeichnet eine Funkstelle zur Kennzeichnung der Seenotposition. In einer zweiten Nachricht hiess es: «Kann Zehen bewegen. Fühlen sich taub an. Kann nicht essen und trinken. Schwierig, nach Tasche zu greifen.»

Rettung gelang am Sonntag

Nachdem der Notruf eingegangen war, entsandten die australische und die indische Luftwaffe zwei Suchflugzeuge, um Tomys Jacht zu lokalisieren. Dies gelang am Sonntag, wie die indische Marine mitteilte. Gefunden wurde das Schiff 3700 Kilometer vor der Küste Westaustraliens. Über den Zustand des Seglers ist nichts bekannt.

Bevor er in Seenot geraten war, hatte der Inder 10'500 Seemeilen zurückgelegt und lag beim Golden Globe Race an dritter Stelle. Ziel des Wettbewerbs war es, ein legendäres Rennen von 1968 nachzuahmen – inklusive nachgebauten Booten und ohne moderne Technik an Bord. Das Funkgerät stellte dabei glücklicherweise eine Ausnahme dar.

(doz)